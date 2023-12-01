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В США сообщили, что СБУ устроила взрыв в ж/д тоннеле в Бурятии

CNN: диверсанты СБУ устроили взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии

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Depositphotos

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила в железнодорожном туннеле в Бурятии взрыв. Об этом рассказал телеканалу CNN источник в украинских оборонных ведомствах.

«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — приводит издание слова источника.

Инцидент произошел 29 ноября. Источник добавил, что взрывные устройства подорвали при движении поезда на Байкало-Амурской железной дороге, в Северомуйском тоннеле в Бурятии. Объект находится в восточно-сибирском регионе на границе с Монголией. В СБУ же официально не комментируют инцидент.

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего РФ. Задержанным оказался 28-летний гражданин Украины.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта, который намеревался взорвать инфраструктурные объекты на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее двух жителей города Донецка заподозрили в корректировке ударов украинских войск по населенному пункту.

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