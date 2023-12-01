Эндокринолог раскрыл последствия курения натощак

Утреннее курение натощак провоцирует выделение желудочного сока. При отсутствии пищи он начинает разъедать стенки желудка, рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина. В итоге такая привычка грозит человеку заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Большинство людей оправдывают утреннее курение тем, что оно помогает взбодриться. Однако выкуривая первую сигарету с самого утра, вы отправляете растворенный в слюне никотин в пустой желудок, который раздражает слизистую и заставляет выделятся желудочный сок при полном отсутствии пищи в нем», — объяснила Калошина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Повреждение слизистой желудка провоцирует гастрит, язву и прочие заболевания ЖКТ, добавила она.

Вместо сигареты на голодный желудок с утра лучше выпить стакан воды комнатной температуры, а затем поесть, чтобы организм получил питательные вещества.

«Заменяя воду и завтрак сигаретами, люди провоцируют проблемы с пищеварением, которые могут перерасти в хронические заболевания», — заключила врач.

Напомним, ученые выяснили, что курение в молодом и подростковом возрасте способствует снижению когнитивных способностей у пожилых людей, способствует развитию деменции, плохим памяти и вниманию.

Врачи ранее дали советы желающим бросить курить. Так, отказаться от вредной привычки, по их мнению, поможет никотинозаместительная терапия.