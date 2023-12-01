Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эндокринолог раскрыл последствия курения натощак

Эндокринолог Калошина: курение на голодный желудок провоцирует гастрит и язву

close
100%
Depositphotos

Утреннее курение натощак провоцирует выделение желудочного сока. При отсутствии пищи он начинает разъедать стенки желудка, рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина. В итоге такая привычка грозит человеку заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Большинство людей оправдывают утреннее курение тем, что оно помогает взбодриться. Однако выкуривая первую сигарету с самого утра, вы отправляете растворенный в слюне никотин в пустой желудок, который раздражает слизистую и заставляет выделятся желудочный сок при полном отсутствии пищи в нем», — объяснила Калошина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Повреждение слизистой желудка провоцирует гастрит, язву и прочие заболевания ЖКТ, добавила она.

Вместо сигареты на голодный желудок с утра лучше выпить стакан воды комнатной температуры, а затем поесть, чтобы организм получил питательные вещества.

«Заменяя воду и завтрак сигаретами, люди провоцируют проблемы с пищеварением, которые могут перерасти в хронические заболевания», — заключила врач.

Напомним, ученые выяснили, что курение в молодом и подростковом возрасте способствует снижению когнитивных способностей у пожилых людей, способствует развитию деменции, плохим памяти и вниманию.

Врачи ранее дали советы желающим бросить курить. Так, отказаться от вредной привычки, по их мнению, поможет никотинозаместительная терапия.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий