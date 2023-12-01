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Стали известны сроки окончания сильнейшей магнитной бури в Москве

Тишковец: экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов

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Depositphotos

Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов 1 декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов», — сказал специалист.

Он призвал жителей столицы соблюдать осторожность.

Накануне стало известно, что северное сияние может появиться в небе над Москвой на фоне мощной магнитной бури.

29 ноября специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце, которые могут привести к магнитной буре на Земле.

Астрономы Центра передового опыта в области космических наук Индии в Калькутте сделали прогноз, что пик цикла солнечной активности наступит в 2024 году. Примерно каждые 11 лет количество пятен и интенсивность активности достигают максимума.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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