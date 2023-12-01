Стали известны сроки окончания сильнейшей магнитной бури в Москве

Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов 1 декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов», — сказал специалист.

Он призвал жителей столицы соблюдать осторожность.

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