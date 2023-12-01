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В Ростове потушили мощный пожар на рынке «Темерник»

Пожар на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону потушен

Пожар на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону, который распространился на площадь четырех тысяч квадратных метров, потушен. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке», — сообщили в экстренных службах.

Вечером 30 ноября вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок «Белый Темер» или «Темерник». Возгоранию был присвоен третий ранг. Также власти отметили, что угроза распространения огня на жилые объекты отсутствует. Также известно, что ГИБДД перекрыла четыре улицы на подъездах к горящему рынку — Лелюшенко, Миронова, Днепровский и Каскадную. На месте работает семь экипажей ДПС, которые обеспечивают проезд пожарной техники.

До этого открытое горение на пожаре на рынке в Ростове-на-Дону было ликвидировано.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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