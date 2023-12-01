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Похищенная в Козельске девочка раскрыла подробности похищения

Похищенная в Козельске девочка Злата рассказала о произошедшем

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Global Look Press

Восьмилетняя Злата Липова, которую похитили в городе Козельске Калужской области, уже вернулась домой и встретилась с мамой. Ребенок раскрыл некоторые детали преступления газете «Известия».

По словам Златы, ее похитили 29 ноября. Предполагается, что преступников было трое: двое мужчин и одна женщина. Предположительно, они отвезли девочку в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако по каким-то причинам Злату позже отпустили.

«Там было два дяди и одна тетя. Они меня отвезли на машине. Мне очень страшно было. Они отвезли меня и сказали, что это мой новый дом. Я сказала, что я здесь не живу», — поделилась девочка деталями произошедшего с ней.

Злату нашли в Тульской области. Прохожие заметили плачущего ребенка и вызвали полицию. Вечером 30 ноября Злата вернулась домой.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о найденной пропавшей девочке 30 ноября. Поиски продолжались более суток.

Также стало известно, что Злату похитили всего в 700 метрах от ее дома. Она вышла из школьного автобуса и направилась к своему дому вместе с друзьями. Они расстались на углу двух улиц вблизи ее места проживания.

В тот же день подруга матери похищенного ребенка сообщила, что неизвестные похитители требуют выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.

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