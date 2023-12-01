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Летевший из Москвы Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

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Toby Melville/Reuters

Летевший из Москвы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Утром 1 декабря в 9:34 по местному времени (1:34 по мск) самолет приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска.

«В ГУ МЧС по Сахалинской области поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот»», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении отметили, что приземление прошло без происшествий, пострадавших нет. Причины аварийной посадки не называются.

29 ноября рейс, следовавший из Петербурга в Самарканд, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира.

В Самаре самолет вернулся в аэропорт сразу после вылета. Приволжская прокуратура проверяет причины.

Ранее в США арестовали пассажира самолета, который вышел на крыло через аварийный выход.

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