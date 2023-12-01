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Открытое горение на пожаре на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано

На рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Пожарные успешно ликвидировали открытое горение на рынке «Темерник» в городе Ростов-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Открытое горение на пожаре в Ростове-на-Дону полностью ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Несколько часов назад на рынке «Темерник» было локализовали возгорание на площади около четырех тысяч квадратных метров.

МЧС сообщило, что при пожаре на рынке «Темерник» никто не пострадал.

Вечером 30 ноября вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок «Белый Темер». Возгоранию был присвоен третий ранг. Также власти отметили, что угроза распространения огня на жилые объекты отсутствует. Также известно, что ГИБДД перекрыла четыре улицы на подъездах к горящему рынку — Лелюшенко, Миронова, Днепровский и Каскадную. На месте работает семь экипажей ДПС.

29 ноября под Челябинском загорелся кузнечно-прессовый завод.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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