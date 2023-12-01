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Россияне назвали любимые виды спорта, которыми занимаются зимой

Катание на сноуборде оказалось самым популярным зимним видом спорта у россиян

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Depositphotos

Москвичи из зимних видов спорта предпочитают катание на коньках (41%) и беговые лыжи (31%). А петербуржцы (63%) — сноуборд. Это показало исследование BestDoctor и Роза Хутор, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины россиян (54%) предпочитают катание на сноуборде. Еще четверть опрошенных — беговые и горные лыжи (25%). Еще 19% россиян выбирают катание на коньках. И только 2% россиян отметили популярность хоккея в качестве зимнего вида спорта.

При этом лишь четверть (26%) москвичей делают выбор в пользу сноуборда. А вот подавляющее большинство петербуржцев (63%) предпочитают сноуборд другим зимним видам спорта. Беговые и горные лыжи выбирают 29% жителей Санкт-Петербурга и еще 6% — катание на коньках, 2% — хоккей.

Россияне также назвали причины, почему они занимаются зимними видами спорта. Так, в 29% случаев это помогает оставаться в хорошей физической форме. Еще в 27% случаев россияне отметили, что занятие зимними видами спорта — хороший вариант досуга в холодное время года.

Жители страны также поделились, что таким образом они стараются заботиться о своем здоровье (в 22% случаев). Зимние виды спорта к тому же отлично снимают стресс и эмоциональное напряжение (в 15% случаев).

«Занятия спортом зимой на свежем воздухе — это не только необходимая организму физическая активность, но и процесс активного жиросжигания и закаливания организма. Одной из основных причин того, что зимний период может помочь в похудении, является повышенный метаболизм. Когда мы находимся на холоде, наш организм начинает сжигать больше калорий, чтобы сохранить оптимальную температуру тела. Кроме того, холодная погода способствует сжиганию жира из-за активации бурого жира. Его действие также направлено на сжигание жира», — отметила Вероника Лисицкая, врач-терапевт BestDoctor.

Если же говорить о популярности горнолыжного спорта, то больше трети россиян (46%) занимаются этим регулярно — каждый год или чаще. Еще 11% катаются на горных лыжах/сноуборде, но не делают это регулярно. Еще 11% пробовали, но не получилось.

При этом треть опрошенных (33%) ни разу не пробовали кататься на горных лыжах. Из них 18% — собираются это сделать уже в приближающемся сезоне.

Среди факторов, которые ограничивают россиян от поездок на горнолыжные курорты: отсутствие свободного времени (37% случаев), высокая стоимость авиабилетов и проживания (в 27% случаев), травмоопасность и риски для здоровья (в 27% случаев). Еще в 8% случаев россияне предпочитают спокойный ленивый отдых активным видам спорта.

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