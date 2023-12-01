Россияне рассказали, что негативнее всего влияет на их работоспособность

Почти треть — 31% — россиян отказались от использования соцсетей в течение рабочего дня и стараются регулировать потребление контента в них во внерабочее время, чтобы поддерживать работоспособность на должном уровне. Такие данные получены по итогам исследования в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

41% респондентов отметили, что в течение последних нескольких месяцев стали осознавать, что избыточное использование гаджетов отнимает время, которое можно потратить на более эффективные рабочие процессы. 11% пояснили, что провели анализ используемого экранного времени в гаджетах и выяснили, что даже на работе проводят в социальных сетях до двух третей рабочего времени. При этом 9% участников исследования заметили, что неоднократно забывали про рабочие задачи из-за увлеченности переписками или просмотром ленты друзей.

Помимо этого, на работоспособность влияют и факторы, которые от самих сотрудников не зависят. Например, настроение руководства. 45% уверены, что мотивирует на работу оптимизм, уверенность и участие руководителей. 38% открыто указали, что плохое настроение начальства неоднократно становилось причиной еще больших неудач и проблем на работе, так как начинались придирки к мелочам. 24% стараются по возможности и при наличии партнерских и дружеских отношений с руководителями купировать их негативный настрой, чтобы он не сказывался на всем коллективе.

Еще одним фактором, существенно влияющим на качество работы, россияне считают погоду. При наступлении осенне-зимнего периода 52% отмечают повышенную утомляемость, сонливость и общую раздражительность, что негативно сказывается на работе. 6% сотрудников рассказали, что приобрели себе лампы солнечного света, чтобы компенсировать нехватку летних эндорфинов и последствия сокращенного светового дня. А на работе стараются чаще пить согревающие чаи и есть более калорийную пищу, чтобы хватало сил в течение дня.

Критическим фактором, который имеет прямую связь с работоспособностью, опрошенные считают здоровье. 72% подчеркнули, что их выбивают из колеи недомогания в виде головных болей, отравлений, незначительного повышения температуры и даже насморк. Не испытывают дискомфорта и не видят влияния на рабочие процессы при проблемах со здоровьем только 3% участников исследования.

Ранее россияне назвали главные причины, мешающие адаптироваться на новой работе.