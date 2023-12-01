Российские предприниматели рассказали, зачем ходят к психологам

За последний год за помощью к психологу или психотерапевту обращался каждый третий (33%) представитель малого и среднего бизнеса в Москве и Петербурге. Это показало исследование IFORS Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, две трети (68%) предпринимателей считают обращение к специалисту по ментальному здоровью в той или иной степени полезным. А 44% из тех, кто имел опыт посещения психолога, обращаются за помощью от 2 до 4 раз в месяц, еще 52% — 1 раз в месяц и реже.

Больше половины (54%) также отметили, что для них важно, чтобы их подчиненные посещали подобных специалистов при наличии у них такого запроса (58% предпринимателей из Москвы и 47% — из Санкт-Петербурга).

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