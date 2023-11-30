В Калужской области нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Пропавшую в Калужской области восьмилетнюю девочку нашли. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

«Местонахождение пропавшей 8-летней девочки установлено. Ребенок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что сейчас девочку сопровождают в следственный отдел Следственного комитета в Козельск, где с ней будут работать следователи.

Ребенок пропал 29 ноября в городе Козельск. Девочка отправилась в школу и не вернулась домой. В день пропажи на ней была золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги.

Как сообщал Telegram-канал Baza, неизвестные написали родителям девочки и заявили, что она находится у них. Они поставили условие, что вернут ребенка только в случае, если получат 1,5 млн рублей в криптовалюте на указанный счет. Несмотря на требования не обращаться в полицию, мать написала заявление. Было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Волонтеры и правоохранители организовали поиски восьмилетней школьницы.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.