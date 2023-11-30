Депутат назвал защитой традиционных ценностей признание экстремистским движения ЛГБТ

Решение Верховного суда признать экстремистским движение ЛГБТ является частью общей системной работы по защите традиционных ценностей России. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», зампред комиссии по вопросам депутатской этики, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Евгений Ревенко.

Он напомнил, что еще летом 2020 года граждане России приняли поправки к конституции, в одной из которых было зафиксировано, что брак это союз между мужчиной и женщиной.

«Мы декларировали и декларируем, что полны решимости защищать традиционные ценности. Следовательно, мы не можем и не будем позволять функционировать на территории нашей страны организациям, деятельность которых направлена на пропаганду ЛГБТ и на подрыв наших традиционных ценностей», — сказал депутат.

По его словам, верховный суд сегодня устранил то противоречие, которое существовало до этого. Он отметил, что, с одной стороны, руководство страны заявляло о защите ценностей, а, с другой стороны, на их глазах совершенно легально функционировала международная организация, которая продвигала чуждые России ценности. Депутат считает, что это недопустимо.

«Отвечая на вопрос, нарушает ли данное решение чьи бы то ни было права, могу сказать, что нет. По моему убеждению, решение верховного суда не нарушает права сексуальных меньшинств. Никто не вторгается в личную жизнь граждан. Мы говорим о том, что мы не допустим именно продвижения ЛГБТ-идей. Мы не позволим засорять головы нашим детям этой пропагандой, и мы будем, как и прежде, со всей решимостью защищать традиционные ценности и институт семьи», — заявил Ревенко.

По его мнению, это решение направлено не против самих представителей ЛГБТ, а против людей и создаваемых ими структур, которые системно и целенаправленно продвигают деструктивные и чуждые России идеи.

«Вот против чего направлено это решение, но оно ни в коей мере не нарушает права граждан, в том числе и сексуальных меньшинств», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Заседание проходило 30 ноября в закрытом режиме. Отмечается, что решение о запрете ЛГБТ-движения в России вступает в силу немедленно.