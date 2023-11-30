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Синоптик рассказал, когда в Москву придут первые сильные морозы

Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются морозы до минус 23 градусов

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Depositphotos

Первые серьезные морозы до минус 23 градусов придут в Москву в середине следующей недели. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Начнется пора антициклонов, что спровоцирует резкое похолодание и значительное снижение температур. Днем в среду, 6 декабря, ожидается до 20 градусов мороза, а в ночь на четверг, 7 декабря, — до минус 23 градусов», — рассказал синоптик.

В субботу и воскресенье, 2–3 декабря, температура днем будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов, ночью опустится до минус 10.

Существенных снегопадов, сильного ветра и скачков атмосферного давления в эти дни не ожидается.

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