Мэр Москвы открыл выставку для реставраторов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл выставку «ПРОрестраврацию», на которой специалисты обсудят тенденции развития реставрационной отрасли, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В рамках выставки пройдет более 100 мастер-классов, дискуссий, круглых столов и презентаций.

Также мэр столицы наградил лауреатов конкурса «Московская реставрация». Всего лауреатами конкурса стали 28 участников.

«В столице развëрнута беспрецедентная программа сохранения культурного наследия. За 13 лет отреставрировали порядка 2200 памятников архитектуры. Только за этот год выдали свыше 1,8 тыс. разрешений на проведение различных работ по сохранению памятников истории и культуры. А это значит, что впереди у специалистов этой отрасли новые проекты и новые победы», — отметил мэр.

Выставка «ПРОреставрацию» проходит в историческом здании типографии Сытина в Москве с 30 ноября по 3 декабря.