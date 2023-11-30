В «Опоре России» рассказали о последствиях ликвидации ИП в стране

Если в России действительно ликвидируют индивидуальное предпринимательство, то это неминуемо приведет к повышению налоговой нагрузки на бизнес. Это и является главной целью подобных инициатив, считает вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов. Он не согласился с заявлениями о том, что такая форма бизнеса устарела.

«Малый бизнес платит меньше, в чем модель устарела? Суть в том, что ИП платит меньше налогов, чем предприятие, в этом ключ к пониманию. Если мы уничтожаем ИП, все будут платить либо 43%, либо будут самозанятыми, мне сложно это поддержать, — сказал Максимов в беседе с НСН. — Идея, как я понимаю, заключается в том, чтобы брать денег с малого бизнеса больше, чем сейчас. Мне кажется, что это неправильно».

Индивидуальные предприниматели и сегодня платят приличные налоги, причем их в стране достаточно много, добавил виц-президент «Опоры России».

Напомним, зампред Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предупредил, что в 2029 году в России может исчезнуть индивидуальное предпринимательство как форма ведения бизнеса. К этому времени завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцам малого бизнеса, по его словам, предложат выбрать другую форму налогообложения.

Ранее стало известно, что россияне чаще стали переходить из малого и среднего предпринимательства (МСП) в самозанятые.