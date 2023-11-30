В СПЧ обвинили российских судебных приставов в недостаточно эффективной работе

В России «не на высоком уровне» работает служба судебных приставов, заявила зампред Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. Родители с детьми часто не могут оперативно решить свои проблемы, в том числе подать документы в электронном виде, объяснила она свое мнение в пресс-центре НСН.

«Я ответственно говорю о том, что служба судебных приставов в России работает не на высоком уровне, — сказала Киркора. — Элементарно подать исполнительный лист в электронном виде — большая проблема. Уверена, в регионах даже о таком не слышали. Найти какое-то имущество одинокой маме с ребенком на руках — задача сложнейшая вообще».

Сегодня из-за этой проблемы родители с детьми на руках должны приложить «колоссальные усилия» для получения денежных средств на содержание ребенка, заключила она.

Напомним, в Госдуме ранее предложили создать в стране алиментный фонд для погашения долгов по уплате алиментов, которые на сегодня составляют по стране порядка 150 млрд рублей. по мнению депутата Нины Останиной, это сделает работу судебных приставов более эффективной, подробнее – в материале.

Кабмин ранее выделил 89,5 млрд рублей для выплат ежемесячного пособия на рождение и воспитание ребенка.