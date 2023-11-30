Экс-замминистра культуры не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший заместитель министра культуры Ольга Ярилова не признала в суде вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-замминистра культуры задержали 19 апреля. В конце мая экс-заместителя министра культуры РФ Ярилову арестовали в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Ярилову обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей посредством включения «Самого высокого музея мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест. Несмотря на то, что музей, расположенный в одной из башен Москва-сити, не является объектом культуры, школьники могли оплатить вход в него по «Пушкинской карте».

При этом в конце мая агентство ТАСС сообщало, что Ярилова, арестованная в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (по части 3 статьи 285 УК РФ), признала свою вину.

Ранее сообщалось, что СК России расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств при участии в государственной программе «Пушкинская карта».