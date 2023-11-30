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Врач назвала самую распространенную патологию зрения

Врач Денисюк назвала миопию самой распространенной патологией зрения

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Depositphotos/pubs.rsna.org

Самой распространенной патологией зрения является миопия, называемая в народе близорукостью. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк. У 15-30% пациентов, по ее словам, важную роль в развитии данного нарушения играет наследственность.

«Возрастная макулярная дегенерация, или макулодистрофия, — еще одна широко распространенная патология зрения. Возникает в результате искажения центральной зоны сетчатки. У человека с этим заболеванием существенно снижается острота зрения», — продолжила врач.

Она добавила, что у пациентов старшего возраста часто встречается катаракта (помутнение хрусталика). По ее словам, с данным заболеванием сталкиваются порядка 40% людей старше 60 лет.

До этого Денисюк отмечала, что лазерная хирургия является единственным способом радикально улучшить или полностью восстановить зрение. Суть методики заключается в воздействии на роговицу глаза, чтобы изменить ее форму и преломляющую способность, пояснила она.

Ранее офтальмолог предупредил об опасности прищуривания при плохом зрении.

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