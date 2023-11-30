Вьетнамка 50 лет живет только на воде и безалкогольных напитках

Жительница Вьетнама 50 лет живет только на воде и безалкогольных напитках, пишет местное издание Dantri. По словам 75-летней женщины, она чувствует себя прекрасно.

Как рассказывает Буй Тхи Лой, она начала придерживаться своей диеты в 1963 году, когда ее ударила молния во время восхождения на гору. Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, не смогла есть пищу, поэтому пила только подслащенную воду.

В 1970 году вьетнамка навсегда отказалась от твердой пищи. По словам пенсионерки, одного запаха еды достаточно, чтобы вызвать у нее приступ тошноты. Правда, признается женщина, для своих детей она готовила обед, завтрак и ужин.

Женщина часто проходит медицинские обследование, которые подтверждают, что ее здоровье в норме. Однако Буй не советует людям повторять ее опыт, так как безалкогольные напитки содержат много сахара и могут стать причиной многих болезней.

Ранее кожа женщины приобрела оранжевый оттенок после того, как она 3 месяца питалась морковью.