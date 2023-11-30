Драгоценности Cartier на 5,5 млн рублей обнаружили у пассажира на таможне в Москве

На таможенном пункте в аэропорту Домодедово в багаже россиянина обнаружили кольца и часы Cartier, которые мужчина не внес в декларацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

40-летний россиянин прилетел из ОАЭ и проходил таможню по «зеленому» коридору, в ходе досмотра багажа мужчины были обнаружены незадекларированные два кольца Cartier и часы, чеки и сертификаты к ним.

Экспертиза показала, что изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и корундов. За контрабанду стратегически важных товаров нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее золотой песок в чехле смартфона пытался вывезти из России гражданин Китая.