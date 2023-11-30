Кинолог рассказал, как меняется жизнь человека после появления собаки

С появлением в доме собаки жизнь человека меняется, становясь интересной и насыщенной. Об этом в беседе с РИАМО заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Однако, по его словам, прибавятся и дополнительные заботы.

«Вы меняете свой график, привычки, возможно вам приходится получать дополнительные знания, вы учитесь понимать животное и распределять свое внимание, ответственно подходите к окружающим и к другим питомцам. Но к каким бы изменениям вам ни пришлось привыкать, собака в доме — это дополнительный повод для радости», — подчеркнул Голубев.

Он добавил, что с появлением собаки, важно выстроить режим дня, который был бы удобен как питомцу, так и хозяину. Владельцу, по его словам, необходимо придерживаться одного распорядка, чтобы животное как можно быстрее к нему привыкло.

До этого Голубев рассказал о правилах, которые важно соблюдать при покупке собаки. По его словам, проверенного заводчика можно найти на крупных кинологических выставках, а также через опытных собаководов.

Перед приобретением питомца эксперт рекомендовал составить договор купли-продажи, в котором будут прописаны кличка щенка, согласно родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и, если собака чипирована, номер чипа. Также необходимо указать пол животного, породу, клички и номера родословных родителей.

Ранее собаководам рассказали, как научить питомца выражать просьбы.