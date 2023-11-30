Представлен бывший дом Шойгу в регионе России

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с семьей несколько лет жил в элитной квартире в центре Красноярска. Бывший дом главы ведомства в регионе России представил портал NGS24.RU.

По данным журналистов, в этом доме министр жил в конце 1980-х — начале 1990-х годов. 10-этажное здание находится на улице Урицкого рядом с Центральным парком.

Согласно информации портала, жилье построили по заказу крайкома КПСС в конце 1970-х годов. После завершения строительства квартиры раздали местной номенклатуре — в разное время там жили Сергей Шойгу, первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС Павел Федирко и другие высокопоставленные партийные деятели.

По словам Алексея Балякина, который живет в доме с момента заселения, Шойгу получил квартиру в 34 года. На тот момент министр занимал пост инспектора Красноярского крайкома КПСС.

«Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом», — рассказал он.

Балякин уточнил, что в то время редко встречался с Шойгу, так как «все были заняты, много работали».

Журналисты портала уточнили, что в 1990-е годы семья Шойгу приватизировала недвижимость. Это подтвердила и новая владелица квартиры. По словам женщины, предыдущей собственницей в выписках из Росреестра числится Ирина Шойгу.

Ранее депутат рассказал, какие документы необходимо проверить перед покупкой квартиры.