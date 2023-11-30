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В России появятся единые учебники по всем предметам

Кравцов: в течение трех лет в России появится единый учебник по всем предметам

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Алексей Майшев/РИА Новости

Единые государственные учебники по всем предметам для российских школ подготовят в течение двух-трех лет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Мы задачу себе ставим, что в течение двух-трех лет по всем предметам будут разработаны единые государственные учебники», — сказал он на Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования и руководителей педагогических вузов.

На прошлой неделе ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что разделы о Кавказе и Алтае появятся в учебнике по древней истории для 5-го класса.

Также Торкунов информировал, что в учебниках истории будет «скорректирован» один абзац в главе о репрессированных народах.

При этом до конца 2023-2024 учебного года новые учебники истории появятся в российских вузах.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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