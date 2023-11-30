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Вооруженный пациент психдиспансера устроил стрельбу в ресторане Новосибирска

В Новосибирске пациент психдиспансера открыл стрельбу в ресторане

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Depositphotos

В Новосибирске задержали ранее судимого мужчину, который открыл стрельбу в торговом центре. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в ресторане комплекса. Россиянин, который ранее уже несколько раз приходил в точку общепита и угрожал работникам, пришел в заведение с оружием. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрел. Пуля попала в обшивку дивана.

Персонал вызвал Росгвардию. Силовики задержали посетителя.

«С собой у него были два пистолета, один из которых, был заткнут за пояс, второй – в сумке, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик», – сообщается в публикации.

Известно, что задержанный был ранее судим за незаконное хранение оружия и состоит на учете в психдиспансере. По словам мужчины, он выстрелил случайно.

Ранее в Петербурге вор выстрелил в грузчика магазина ради товара на 870 рублей.

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