В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов

Почти 30 рейсов задержали или отменили в трех московских аэропортах из-за плохой погоды. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, о вынужденных изменениях в расписании сообщили во Внуково, Домодедово и Шереметьево.

По информации на 10:26 мск, во Внуково задержаны восемь рейсов и три отменены, в Домодедово задержаны десять рейсов и один отменен, а в Шереметьево задержаны три рейса.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в конце ноября на юге европейской территории России ожидается неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром до 20-25 метров в секунду.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказывала, что в пятницу, 1 декабря, в столице возможен небольшой снег, температура воздуха составит -2…-7°C. В предстоящие выходные будет облачная погода, временами будет идти снег. Температура в эти дни составит -5…-10°C.

Ранее стало известно, что северное сияние может появиться в небе над Москвой на фоне мощной магнитной бури.