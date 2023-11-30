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В России заявили о рекордном спросе на отели в Новый год за последние несколько лет

Вице-президент Гильдии отельеров Колесников: все отели в Новый год будут «забиты»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россияне уже вовсю бронируют отели для отдыха в предстоящие новогодние праздники. Спрос отмечается рекордный за последние несколько лет, при этом цены на проживание в отелях выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, рассказал вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Среди самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Более-менее приличные» места в отелях уже сейчас забронированы, заявил Колесников.

«Спрос большой. Больше, чем за последние годы. Я такого спроса вообще никогда не видел, а я этим безнадежным делом занимаюсь добрых 20 лет», — добавил он.

Речь идет о городском и загородном видах отдыха. Московские гостиницы в период с 1 по 5 января «очень плотно» заполнены, отметил эксперт. После 5 января спрос, как правило, падает, отметил он.

Также «забитыми» в праздники будут отели Калининграда — этот город на протяжении многих лет остается лидером по количеству туристов в Новый год. Высоким спросом также традиционно пользуются горнолыжные курорты и санатории, добавил Колесников.

Напомним, россияне назвали топ самых популярных мест отдыха на предстоящие праздники. В рейтинг вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Кисловодск, Зеленоградск и другие города.

Эксперты ранее выяснили, что этой осенью жители России чаще всего отдыхали в Японии и на Кубе — количество отельных заказов в обеих странах за год увеличилось в 9 раз.

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