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Врач назвала напиток, который бодрит с утра лучше кофе

Эндокринолог Калошина: ощущение бодрости от чая длится дольше, чем от кофе

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Depositphotos

Пить чай с утра для ощущения бодрости и собранности предпочтительнее, чем кофе. Эффект от этого напитка длится дольше, чем яркий прилив сил, который дарит кофе, рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина. На голодный желудок при этом при определенных заболеваниях лучше не пить ни один из этих напитков, подчеркнула она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кофе и чай на голодный желудок могут навредить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — гастрите, язве и других болезнях пищеварительной системы.

Пить крепкий напиток с утра не рекомендуется всем, отметила Калошина. И чай, и кофе содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии, который ощущается по-разному.

«Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго, — пояснила врач. — Чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше».

Также лучше воздержаться от слишком горячего напитка, так как обжигающие кофе или чай могут повредить слизистую пищевода и гортани.

Напомним, терапевты предупреждают, что кофе и чай мешают усвоению витаминов.

Недавний опрос показал, что этой осенью россияне чаще всего выбирали для бодрости кофе и шоколад.

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