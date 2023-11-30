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Квартиру российской пенсионерки забросали коктейлями Молотова

Mash Batash: в Башкирии неизвестный забросал квартиру коктейлями Молотова

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Shutterstock

В Кумертау неизвестный бросил два коктейля Молотова в квартиру пенсионерки, женщина просто выкинула их обратно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел утром 30 ноября. 60-летняя жительница Кумертау проснулась от звука бьющегося стекла на кухне. На улице женщина увидела силуэт человека, который что-то поджигал, в следующую секунду в окно пенсионерки прилетели две бутылки с зажигательной смесью.

Пожилая женщина не растерялась и выбросила их обратно. Злоумышленник скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Ранее пенсионерка из Подмосковья попыталась ограбить банк.

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