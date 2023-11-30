В Красноярске школьница ушла ночевать к подруге и пропала

В Красноярске вторые сутки разыскивают 15-летнюю школьницу, которая отпросилась в гости к подруге и пропала. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Девочка-подросток пропала 28 ноября, перед исчезновением она зашла к матери на работу и отпросилась у нее в гости к подруге с ночевкой. Утром девочка перестала отвечать на звонки, в школе ее матери сообщили, что на занятиях ребенок так и не появился.

Спустя сутки самостоятельных поисков женщина обратилась с заявлением в полицию, как выяснили правоохранители, у подруги школьница не ночевала. Сейчас ребенка ищут волонтеры и полиция.

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