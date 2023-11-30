Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Красноярске школьница ушла ночевать к подруге и пропала

В Красноярске ищут школьницу, которая ушла ночевать к подруге и пропала

close
100%
Официальный телеграм-канал МВД России

В Красноярске вторые сутки разыскивают 15-летнюю школьницу, которая отпросилась в гости к подруге и пропала. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Девочка-подросток пропала 28 ноября, перед исчезновением она зашла к матери на работу и отпросилась у нее в гости к подруге с ночевкой. Утром девочка перестала отвечать на звонки, в школе ее матери сообщили, что на занятиях ребенок так и не появился.

Спустя сутки самостоятельных поисков женщина обратилась с заявлением в полицию, как выяснили правоохранители, у подруги школьница не ночевала. Сейчас ребенка ищут волонтеры и полиция.

Ранее в Волгограде двое детей не захотели жить с отчимом и ушли из дома.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий