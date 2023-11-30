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Тигр загрыз сторожевого алабая в Приморском крае

В селе Пушкино Приморского края амурский тигр загрыз сторожевого алабая

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Shutterstock

Тигр загрыз сторожевую собаку — алабая (среднеазиатская овчарка) — в селе Пушкино Уссурийского городского округа Приморского края. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

До этого другая собака пропала в Лермонтовке.

В обоих селах хищника сняли на камеры. На кадрах из Лермонтовки большая кошка просто гуляет около населенного пункта. Жители Пушкино сняли растерзанного пса.

Представители охотнадзора считают, что такое поведение вызвано голодом, а не агрессией. Пока не ясно, был ли это один амурский тигр или два, специалисты выясняют детали.

Также в ноябре жители поселка в Хабаровском крае рассказали о тигре, держащем всех в страхе. По их словам, хищник стал наведываться еще в начале осени, периодически нападая на сторожевых собак, а в преддверии зимы животное стало охотиться с удвоенной силой. После шквала обращений в поселок направили группу специалистов, которые сейчас опрашивают население. В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края сообщили, что ведомство разбирается в ситуации, при необходимости будет запрошено разрешение на отлов тигра.

Однако хищник является краснокнижным, уничтожать его запрещено. Специалисты лишь могут вывезти животное подальше от людей.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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