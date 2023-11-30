Дочь россиянина, чьего вызволения из Газы добивалась Москва, освобождена

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что дочь Ильи Таращански, гражданина Российской Федерации, Гали, была освобождена в среду и уже находится в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты стремились к ее освобождению из плена ХАМАС в секторе Газа.

Канцелярия премьера также подтвердила, что в шестой группе освобожденных заложников из сектора Газа, отпущенных в среду, находятся 12 израильтян и четверо граждан Таиланда.

Среди освобожденных израильтян также были две гражданки России — Ирина Тати (73 года) и Елена Труфанова (50 лет).

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее заявил, что «возвращение Ирины и Елены стало возможным благодаря усилиям российских дипломатов и представителей министерства обороны России». Он отметил, что их освобождение произошло независимо от условий обмена между Израилем и ХАМАС по заключенным и заложникам.

За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС освободило 102 заложника — 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.