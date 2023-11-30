Красный Крест передал властям Израиля 16 заложников из сектора Газа

Группа из 16 удерживавшихся в секторе Газа заложников была передана Международным комитетом Красного Креста (МККК) властям Израиля. Об этом со ссылкой на заявление МККК в социальной сети X сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной МККК, 16 заложников, ранее удерживаемых в Газе, были освобождены при его содействии. Команды Красного Креста вывезли их из анклава и передали властям Израиля.

Ранее Международный комитет Красного Креста уведомил о том, что группа заложников, состоящая из 10 израильтян и 4 тайцев, была освобождена в секторе Газа и в настоящее время направляется к границе с Египтом.

До этого сообщалось, что две россиянки, которых освободило палестинское движение ХАМАС, доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.