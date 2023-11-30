По информации, полученной журналистами от источников в правоохранительных органах, были задержаны четыре судьи Киевского апелляционного суда. Об этом пишет издание «Страна».

Среди задержанных находятся те, кто рассматривал дело экс-руководителя компании «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева, который подозревается в государственной измене.

Задержанными являются Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин.

Этим летом глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко заявил, что в отношении четверых судей верховного суда Украины могут быть выдвинуты подозрения в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.