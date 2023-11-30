Россияне стали больше тратить на распродажах

Россияне на осенних распродажа в 2023 году готовы были тратить больше, чем в прошлом году. Это показало исследование Kokoс Group, проведенное на базе покупательской активности данных CPA-сети «ГдеСлон?», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, средний чек в период распродаж достиг 3800 рублей, тогда как в 2022 году сумма была на 40% меньше — 2280 рублей. Лидером стали маркетплейсы, где количество заказов по сравнению с октябрем выросло на 70%, но сократилось на 13% по сравнению с периодом распродаж в 2022 году. Средний чек покупателей маркетплейсов вырос на 36% по сравнению с прошлым годом, тем самым достигнув 1900 руб.

На втором месте оказались товары из категории «красота и здоровье», прибавив 50% заказов к октябрю и 60% к 2022 году. Средний чек в этой категории вырос на 65% по сравнению с прошлым годом и составил 5700 руб. Следующей популярной категорией, как и в прошлом году, остались «одежда и обувь», увеличив количество заказов по сравнению с октябрем на 27%, и с 2022 годом — всего лишь на 3%. Однако, средний чек в этой категории достиг 6500 руб, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом. Четвертой категорией стала «цифровая и бытовая техника»: количество заказов увеличилось на 54% по сравнению к октябрю и всего на 9% по сравнению с прошлым годом. При этом, средний чек вырос на 30% и достиг 30000 руб.

«От года к году список самых популярных категорий не изменился. Однако, категория «косметика и здоровье», занимавшая четвертое место в прошлом году, в этом году передвинулась на второе. Это связано с тем, что именно сюда входит подкатегория «аптеки», которая все активнее растет в последние несколько лет. Бустером послужил ковид — люди стали чаще задумываться о своем здоровье и заказывать витамины и поддерживающие иммунитет препараты. Мы такую тенденцию видим и в увеличении количества клиентов за год — в 3,5 раза, и в увеличении количества заказов в период распродаж — в 19 раз», — рассказал Александр Ермаков, директор по развитию бизнеса в партнерской сети «Где Слон?»

Кроме этого, самыми активными покупателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска. А основными каналами рекламного трафика в ноябре стали агрегаторы скидок — 41%, кэшбек-сервисы — 23%, Telegram-каналы — 13%, закупка трафика — 11%, контентные сайты — 8% и соцсети — 4%.

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