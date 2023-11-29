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В Москве открыли первый рыбный мегарынок

Собянин и Патрушев открыли специализированный рыбный рынок на востоке Москвы

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев открыли в районе Косино-Ухтомский специализированный рыбный рынок. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, «Москва — на волне» — это первый рыбный мега-рынок, на прилавках которого более 500 наименований продукции. Рыбу и морепродукты поставляют 34 ведущих российских предприятия.

«Это дополнительная возможность, чтобы привезти и продать здесь качественную рыбу», — сказал Собянин.

Здесь же производят фирменные маринады, полуфабрикаты и консервы. В фудкорте мега-рынка открылись рестораны, рассчитанные на более 120 гостей.

Патрушев уточнил, что москвичи и гости города смогут покупать на новом рынке доступную рыбную продукцию по доступным ценам.

В начале ноября Собянин рассказал о разработках московских компаний для импортозамещения. Например, один столичный производитель создал отечественные параметрические контроллеры для управления инженерными коммуникациями.

Ранее Собянин заявил, что объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9%.

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