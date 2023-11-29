В районе Знаменска автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками

В районе Знаменска автобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Калининградской области.

Ранее в российском регионе автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся.