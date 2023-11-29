Россиян начали задерживать за фотографии с красной икрой на Красной площади

Нескольких россиян задержали за фотосессии с бутербродами с красной икрой на Красной площади. Об этом они сами рассказали «Газете.Ru». По словам одной из задержанных женщин, полицейские объяснили это тем, что в сложное для страны время «шиковать нельзя». Другой девушке сотрудники заявили, что фотографироваться с баранками и имитированной икрой на Красной площади запрещено. И увели ее в отдел.

«Претензия была в том, что несанкционированная, несогласованная акция или что-то подобное, но это было устно сказано. Просто такое время, что шиковать нельзя. С одним бутербродиком – пожалуйста, приходите, а с 14 килограммами икры – излишество. У нас сложная ситуация в стране достаточно. Икру конфисковать не хотели, мы бы и не дали, не было обоснований. Провели в отделе до трех часов точно, где-то 2 часа 50 минут. Вели себя с нами вежливо, без каких-либо не очень хороших высказываний. И даже когда нас задержали, дополнительные ребята донесли на тележке нашу икру, мои три шубы. У меня был образ приготовлен, чтобы мы фотографировались дальше, но все сложилось так, как сложилось. То есть если я хочу что-то там делать, мне надо это заранее согласовывать. Я начала привлекать большое количество внимания, поэтому, может быть, в том числе меня задержали. Начали подходить и фотографироваться», — рассказала блогер Галина Науманн, которую задержали 20 ноября.

Спустя неделю за бутерброды на Красной площади задержали фотографа Ольгу Авласенко и ее модель. Как она рассказала «Газете.Ru», фотосессию с баранками и имитированной икрой полицейские сочли несанкционированной акцией.

«28 ноября в 10.40 на Красной площади нас с подругой забрали в отдел за фотосъемку (причина: в кадре были бутерброды с имитированной икрой и баранки). Закончилось тем, что отпустили спустя 2,5 часа без штрафа с заполнением формы. Хотя ни в какой акции мы не участвовали, просто пришли сделать фото на площади. Нигде нет информации, что нельзя фотографироваться с бутербродом с икрой или иным подобным реквизитом. Причину задержания толком не объясняли. Полицейский просто несколько раз называл статью, по которой мы задержаны, и все — статья 54 федерального закона, что это за статья, никто не сказал. С нами все это время никто не разговаривал, просто говорили: «ждите, пока вас оформят», потом принесли бланк-объяснение для заполнения. В конце заводили в кабинет по одной, просили написать, что мы не имеем к ним претензий и отпустили», — подчеркнула она.

На видео, снятом Авласенко во время задержания, сотрудник полиции говорит: «Согласно статье 54 федерального закона, на Красной площади запрещено это делать. Вот именно с икрой, если вы сами фотографировались – пожалуйста. У вас здесь баранки, яблоки. У вас это проходит как акция, вы в любом случае сейчас пройдете со мной».

Ранее полицейские увезли в отдел семерых детей из частного детского сада в Москве.