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Россиянка ответит в суде за детство своего сына в квартире без окон и отопления

Жительница Уфы ответит за неисполнение родительских обязанностей и избиение сына

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Depositphotos

В Уфе женщина предстанет перед судом по делу о ненадлежащим исполнении родительских и жестокое обращение со своим сыном. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сама родительница, как было установлено, фактически не занималась воспитанием, содержанием и обучением своего ребенка. Иногда она оставляла четырехлетнего сына со своей подругой, при этом питанием его не обеспечивала.

В квартире горожанки не было отопления, а на оконных рамах отсутствовали стекла, и помещение обогревалось газовой плитой. Рекомендации врачей женщина игнорировала и не отвела сына на обязательный медицинский осмотр в трехлетнем возрасте. В присутствии ребенка мать и ее знакомые часто употребляли алкоголь и наркотики.

Женщину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Сейчас она уже лишена родительских прав, а ее ребенок воспитывается в приемной семье.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала частично. Ее дело было направлено в суд.

Ранее россиянка с паспортом СССР задолжала своему ребенку 1,5 млн руб. алиментов.

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