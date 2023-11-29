В Прикамье мужчина спрятал героин в нижнем белье и попался полиции

В Березниках мужчина с наркотиками в трусах попался полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ночью полицейские остановили легковой автомобиль и проверили подозрительного пассажира. Мужчина 1979 года рождения оказался ранее судимым, а в нижнем белье у него нашлись два пакета с порошкообразным веществом. Его задержали.

«Общий вес изъятого составил около 200 грамм. Согласно исследованию эксперта, данное вещество является наркотическим средством – героин (диацетилморфин)», — уточнили в ведомстве.

Задержанный пояснил, что заказал наркотик для личного пользования через интернет, съездил за ним в Пермь и был остановлен правоохранителями на обратном пути.

В отношении мужчины возбудили дело о незаконном хранении наркотическим средств в крупном размере. На подозреваемого также составили административный протокол за потребление наркотических средств без назначения врача.

Ранее россиянин притворялся немым перед полицейскими, спрятав во рту пакетик с наркотиком.