Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Прикамье мужчина спрятал героин в нижнем белье и попался полиции

В Березниках поймали мужчину с двумя пакетами героина в нижнем белье

close
100%
Global Look Press

В Березниках мужчина с наркотиками в трусах попался полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ночью полицейские остановили легковой автомобиль и проверили подозрительного пассажира. Мужчина 1979 года рождения оказался ранее судимым, а в нижнем белье у него нашлись два пакета с порошкообразным веществом. Его задержали.

«Общий вес изъятого составил около 200 грамм. Согласно исследованию эксперта, данное вещество является наркотическим средством – героин (диацетилморфин)», — уточнили в ведомстве.

Задержанный пояснил, что заказал наркотик для личного пользования через интернет, съездил за ним в Пермь и был остановлен правоохранителями на обратном пути.

В отношении мужчины возбудили дело о незаконном хранении наркотическим средств в крупном размере. На подозреваемого также составили административный протокол за потребление наркотических средств без назначения врача.

Ранее россиянин притворялся немым перед полицейскими, спрятав во рту пакетик с наркотиком.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий