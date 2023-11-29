Фанаты Гарри Поттера нашли «пасхалку» в титрах фильмов поттерианы

Фанаты Гарри Поттера нашли «пасхалку» в титрах фильмов о юном волшебнике, пишет Independent.

Как пишут СМИ, внимательные зрители обратили внимание, что логотип кинокомпании Warner Bros, который показывают в начальных титрах каждого фильма о Поттере, с каждой частью становится темнее.

Поклонники поттерианы считают, что таким образом с помощью потемневшего лого создатели фильма показывали, что Волдеморт, главный противник Гарри Поттера, становился сильнее, а положение персонажа Дэниела Рэдклиффа более опасным.

Зрители отметили и тот факт, что для юных поклонников Поттера эта «пасхалка» отражает то, как жизнь становится «более серьезной» с возрастом. Впрочем, для некоторых комментаторов вскрывшиеся подробности стали поводом для радости.

«Это меня так обрадовало, что мне нужно пойти на еще один марафон фильмов про Гарри Поттера», — пишут люди.

Ранее Хижину Хагрида из «Гарри Поттера» выставили на сайте аренды.