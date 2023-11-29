На Сахалине две девушки избили в подъезде свою сверстницу

На Сахалине 15-летняя девушка пострадала от побоев своих сверстниц. Об этом сообщает astv.ru.

25 ноября две несовершеннолетние девушки напали на свою ровесницу в подъезде жилого дома в поселке Смирных. Все произошло на глазах у других подростков, которые, однако, в происходящее не вмешивались, а лишь снимали инцидент на камеру и смеялись за кадром.

Девушку схватили за волосы, а затем повалили на пол и стали пинать ногами в живот. В результате пострадавшая получила ушибы, серьезных травм у нее обнаружено не было. Злоумышленницы обещали повторить содеянное, если потерпевшая «еще раз подойдет». На место прибыли полицейские, они уже установили всех участников конфликта.

Районный СК организовал доследственную проверку, к делу также подключилась прокуратура Сахалинской области. По результатам проверки будут приняты меры профилактического характера и процессуальное решение.

Ранее в Свердловской области подростки издевались над девочкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео.