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На Сахалине две девушки избили в подъезде свою сверстницу

На Сахалине подростки избили 15-летнюю девушку в подъезде на камеру

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

На Сахалине 15-летняя девушка пострадала от побоев своих сверстниц. Об этом сообщает astv.ru.

25 ноября две несовершеннолетние девушки напали на свою ровесницу в подъезде жилого дома в поселке Смирных. Все произошло на глазах у других подростков, которые, однако, в происходящее не вмешивались, а лишь снимали инцидент на камеру и смеялись за кадром.

Девушку схватили за волосы, а затем повалили на пол и стали пинать ногами в живот. В результате пострадавшая получила ушибы, серьезных травм у нее обнаружено не было. Злоумышленницы обещали повторить содеянное, если потерпевшая «еще раз подойдет». На место прибыли полицейские, они уже установили всех участников конфликта.

Районный СК организовал доследственную проверку, к делу также подключилась прокуратура Сахалинской области. По результатам проверки будут приняты меры профилактического характера и процессуальное решение.

Ранее в Свердловской области подростки издевались над девочкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео.

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