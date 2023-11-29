Стало известно, какой аттестат получат российские выпускники с серебряной медалью

Школьники, которые получат по итогам года серебряную медаль, смогут получить аттестат «с отличием» сине-голубого цвета. Об этом сообщает Минпросвещения.

По информации ведомства, аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета и приложение к нему будут выдавать выпускникам 11-го (12-го) класса, которые получили итоговые отметки успеваемости «отлично» и не более двух отметок «хорошо», а также успешно прошли государственную итоговую аттестацию.

До этого Минпросвещения предложило вручать выпускникам школ серебряные медали за результаты ЕГЭ.

В тексте законопроекта сказано, что медаль «За особые успехи в учении» II степени полагается вручать тем выпускникам, которые сдали ЕГЭ по двум предметам не менее, чем на 60 баллов. Обязательным условием является получение названного количества баллов по русскому языку.

Ранее российские учителя физики предложили не учитывать ЕГЭ по русскому для технических специальностей.