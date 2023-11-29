Россиянам рассказали, какую обувь опасно носить зимой

Скользкую обувь, а также имеющую высокие каблуки, опасно носить зимой. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко. Правильно подобранные ботинки, по его словам, предотвращают травмы при ходьбе по льду.

«Лучше всего выбирать обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Как известно, резина устойчива к воздействию низких температур», — пояснил врач.

До этого эксперты рассказали, как правильно выбрать лыжи для ребенка. По их словам, деревянные лыжи детям не очень удобны, так как на них тяжело кататься по липкому снегу, они быстро впитывают влагу и становятся тяжелыми.

При покупке лыж ребенку специалисты советуют отдать предпочтение моделям из пластика. Как правило, они хорошо скользят. Для новичков также рекомендуется выбирать изделия со специальными насечками.

Ранее ортопед рассказал, в какой обуви не стоит заниматься ходьбой.