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Российского следователя подозревают в краже квартиры у пенсионерки

На Сахалине следователя подозревают в краже квартиры у пенсионерки

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Depositphotos

В городе Корсаков на Сахалине капитана юстиции подозревают в мошенничестве, а именно краже квартиры у 73-летней женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, в 2022 году следователю приглянулась квартира стоимостью 7 млн рублей, которая принадлежала местной пенсионерке. Чтобы провернуть план с кражей, работница полиции попросила знакомого, не знавшего о ее намерениях, зарегистрировать право собственности на квартиру с помощью договора купли-продажи.

Как полагают правоохранители, в преступной схеме был задействован бывший муж следователя, который купил квартиру женщины, оставив ту без жилья. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру.

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