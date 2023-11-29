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В России хотят учредить День онлайн-предпринимателя

Компании Ecom-рынка предложили создать День онлайн-предпринимателя

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Depositphotos

Лидеры онлайн-рынка выступили с инициативой учредить единый День онлайн-предпринимателя.

Открытое письмо с инициативой подписали 13 компаний, среди которых Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda, «Авито», «Мегамеркет», «Тинькофф», «СДЭК», «Boxberry», «Sunlight», «FlowWow». Инициативу по созданию профессионального праздника также поддержали аналитические агентства Data Insight и INFOLine-Аналитика.

Праздновать День онлайн-предпринимателя предлагается в первый четверг после «черной пятницы». В 2023 году эта дата выпадает на 30 ноября. В этот день инициаторы отраслевого праздника соберутся, чтобы отметить его на конференции Tinkoff eCommerce.

По оценке Data Insight, в 2022 году на онлайн-торговлю пришлось 15% всего ритейла в России, а в сегменте непродовольственного ритейла — 30%. По данным Росстата, на онлайн-платформах зарабатывают больше 5 млн россиян.

«В большинстве других значимых секторах экономики есть собственные праздники: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в октябре, День работников торговли в июле и т. д. Есть несколько праздников, отчасти связанных с онлайн-бизнесом: в апреле отмечается день Рунета, а в мае — День российского предпринимателя. Но нет единого дня, который бы объединил людей, связавших свою жизнь с онлайн-предпринимательством», — говорится в письме.

Ранее РБК сообщил, что в 2023 году сфера E-commerce показала значительный рост. По данным медиахолдинга, российские маркетплейсы укрепляют свои бренды, развивают инфраструктуру и увеличивают географию, как продавцов, так и покупателей. Все эти факторы способствуют интенсивному росту доли интернет-продаж от всего объема розничной торговли.

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