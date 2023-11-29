В «Зарядье» назовут победителей премии Russian Creative Awards 2023

Лауреаты ежегодной премии Russian Creative Awards 2023 будут объявлены 1 декабря в концертном зале «Зарядье», сообщает пресс-служба премии.

В 2023 году заявки на премию принимали на официальном сайте, а также члены большого жюри подавали списки проектов-кандидатов.

«Задачи премии – задать высокую планку для всего креативного сообщества страны и способствовать дальнейшему развитию креативных индустрий. Нам было важно услышать мнение рынка о самых значимых событиях и проектах этого года», — отметила директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Через форму заявок на сайте было подано более 1000 проектов со всей страны. Наибольшее количество заявок получено из Москвы (193 заявки), Белгородской области (129 заявок) и Московской области (42 заявки).

«Для меня креативные индустрии, это одна из составляющих населения, общества и экономики. Это люди с активной жизненной позицией, которые готовы что-то делать и развивать свой город и свою страну. Люди, которые готовы создавать продукт из своей проактивной позиции», — сказал член жюри премии, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Культурный код», «Просветительский проект года» и «Креативное событие года».

Одним из федеральных информационных партнеров премии станет Rambler&Co.