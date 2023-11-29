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На заводе ЧКПЗ в Челябинской области произошел пожар

Под Челябинском произошел крупный пожар на заводе ЧКПЗ

Под Челябинском на заводе ЧКПЗ в Ленинском районе проиошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, в пресс-службе ЧКПЗ сообщили, что возгорание произошло в одном из цехов. Очевидцы рассказали, что помещение заволокло дымом. Работа была приостановлена, сотрудники наблюдали за происходящим со стороны.

Ставшие свидетелями инцидента автомобилисты сняли на видео, как от завода поднимается густой черный дым. На месте происшествия работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. На текущий момент огонь ликвидирован.

Ранее в российском зернохранилище сгорело 15 тонн семечек.

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