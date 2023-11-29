Временно приостановлена работа Керченской паромной переправы в связи с непогодой и штормом. Об этом сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями движение судов по Керченской паромной переправе не осуществляется», — говорится в публикации.

За последние сутки морские автопромы выполнили шесть рейсов, до очередного усиления шторма перевезли 407 пассажиров и 240 грузовиков.

Уточняется, что на более требовательных к погодным условиям при швартовке железнодорожных паромах перевозки не выполнялись.

Ведомство отмечает, что 29 ноября действует штормовое предупреждение. По прогнозам Росгидромета, ветер достигнет 25 метров в секунду. Ожидается дождь.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что ущерб от шторма, накрывшего полуостров, составил 1,3 млрд рублей.

До этого глава министерства по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев утверждал, что ущерб от шторма в Крыму по последним данным превысил 490 млн рублей.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.