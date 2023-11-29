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Жителей российской многоэтажки напугало змеиное гнездо в подвале

В Энгельсе жителей многоэтажки напугало змеиное гнездо в доме

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Телеграм-канал «Mash»

В городе Энгельс Саратовской области жители многоэтажки обеспокоены чрезмерной активностью змей в подвале дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, дом 1960-х гг. постройки на улице Весенней из-за аварийного состояния сначала стал местом обитания множества мышей, а затем и змей, которые питаются грызунами и хорошо чувствуют себя в сыром подвале.

Жительница квартиры на первом этаже Оксана Кузина отметила, что стены в комнатах покрылись грибком, из-за постоянной влажности в помещении ей приходится держать дверь на лестничную площадку приоткрытой. По словам женщины, змеи — нередкие гости в ее квартире.

Ранее житель Новосибирска показал стаю крыс, которая бегала по витрине с колбасой в супермаркете.

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