Жителей российской многоэтажки напугало змеиное гнездо в подвале

В городе Энгельс Саратовской области жители многоэтажки обеспокоены чрезмерной активностью змей в подвале дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, дом 1960-х гг. постройки на улице Весенней из-за аварийного состояния сначала стал местом обитания множества мышей, а затем и змей, которые питаются грызунами и хорошо чувствуют себя в сыром подвале.

Жительница квартиры на первом этаже Оксана Кузина отметила, что стены в комнатах покрылись грибком, из-за постоянной влажности в помещении ей приходится держать дверь на лестничную площадку приоткрытой. По словам женщины, змеи — нередкие гости в ее квартире.

Ранее житель Новосибирска показал стаю крыс, которая бегала по витрине с колбасой в супермаркете.