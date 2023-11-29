Российский рекламный рынок в 2023 году вырос на 15,5%

Россия удержала 13 место по объемам рекламы на глобальной арене, рассказал CEO OMD OM Group Дмитрий Дмитриев.

«Отечественный рекламный рынок показал рост на 15,5% в 2023 году (за вычетом потребительской инфляции). По прогнозам группы, в 2024 году произойдет увеличение рекламных инвестиций на 18%», — отметил он.

Как отметил CEO Okkam Михаил Шкляев, впервые в истории рекламный рынок увеличится в 16 раз больше, чем сектор экономики. Одним из перспективных направлений роста, как считают в Okkam, служит экспансия крупного российского бизнеса за пределы страны.

«В перспективе пяти лет есть шансы увидеть отечественные компании в Турции, в странах Латинской Америки, Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке», — сказал Шкляев.

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), подавляющее большинство новых рекламодателей на ТВ в 2023 году — отечественные. Согласно сведениям о продажах за январь–ноябрь, 731 бренд — это и новые, и вернувшиеся отечественные рекламодатели, которых не было в телевизионном эфире более года.

Эффективность телевизионной рекламы подтвердила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова. По словам эксперта, ТВ позволяет достигать результатов в разы быстрее, чем другие носители, потому что дает рекламодателям возможность рассказывать истории о своих брендах.

В рамках большого ТВ-саммита генеральный директор НРА Алексей Толстоган подчеркнул, что в общении с рекламодателями виден огромный спрос на видеоинвентарь. При этом, как отметил эксперт, портрет заказчика изменился: впервые с 2021 года число российских компаний превалирует над иностранными в доле рекламных доходов.

Кроме того, управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов призывает всех сосредоточиться на возможностях, а не на рефлексии.

«Текущие задачи требуют быстрых реакций, потому что мастерству российских рекламных специалистов брошен вызов: необходимо собрать воедино свои знания, технологии, бюджеты, волю к работе и креатив», — отметил Максимов.